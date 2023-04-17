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Кубань стала лидером по числу вакансий, представленных на всероссийской ярмарке трудоустройства

Краснодарский край стал лидером по количеству представленных рабочих мест на первой всероссийской ярмарке трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Кроме того, в число лидеров вошли Москва, Донецкая Народная Республика, Омская область, Татарстан, Ростовская область, Ставропольский край, Самарская область, Крым, Нижегородская и Кемеровская области, Башкортостан, а также Московская, Челябинская и Ленинградская области, Санкт-Петербург и Красноярский край. В этих регионах представили от 7 тыс. до 31 тыс. вакансий.

Кубань также заняла первое место по количеству работодателей, участвующих в мероприятии. Всего работу предлагали более 1,7 тыс. компаний региона. Также представили вакансии еще по 300 компаний из Омской области, Красноярского края, Ростовской области, Татарстана, Алтайского края, Московской области, ДНР, Ставропольского края и Крыма. Больше всего предложений о работе поступало от промышленных предприятий.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится впервые. Количество участников как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей превысило плановые показатели. Ярмарку посетило более 420 тыс. человек. Свыше 14 тыс. работодателей представили более 330 тыс. вакансий»,— отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Татьяна Ручкина

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