Доля Марселя Юсупова в ТВК «Аркаим-экспо» выставлена на торги за 203 млн рублей

Финансовый управляющий Андрей Козлов объявил торги по продаже доли предпринимателя-банкрота Марселя Юсупова (59%) в уставном капитале торгово-выставочного комплекса «Аркаим-экспо». Начальная максимальная цена актива составляет 203 млн руб. Торги проводятся путем публичного предложения: через каждые семь дней цена продажи будет снижаться на 10%, до 50% от начальной. Заявки на участие принимаются с 18 апреля по 30 мая.

Несколько предыдущих торгов, которые проводятся с 2021 года, не состоялись из-за отсутствия участников. Первоначальная цена доли составляла 750 млн руб.

ТВК «Аркаим-экспо» (бывшее ОАО «Уфимская трикотажная фабрика») принадлежат коммерческие помещения площадью 16,4 тыс. кв. м на улице Менделеева в Уфе. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», 24% уставного капитала у Сергея Евстигнеева, 15% — у Татьяны Поповой и 2% — у Екатерины Шапкиной. В 2021 году чистая прибыль ООО составила 40 млн руб. при выручке 116,7 млн руб.

Марсель Юсупов был признан банкротом в 2018 году по инициативе московской компании «Фармэллинрус». Требования кредиторов к бизнесмену оценивались в 774,89 млн руб. Основным активом предпринимателя был Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури (БПК, выпускал продукцию под брендом «Индюшкин»). В 2019 году БПК также признали банкротом.

В октябре 2022 года с торгов удалось продать долю Марселя Юсупова в размере 99% в уставном капитале ООО «Башкирия» за 150 млн руб. Покупателем стало ООО «Инвестторги».

Влада Шипилова

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