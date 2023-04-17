В Красноярске мужчину обвинили в хулиганстве за сжигание цветов возле Вечного огня

Красноярские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в осквернении Мемориала Победы. По информации правоохранителей сообщение о нарушителе поступило ночью. Мужчина сжигал цветы и бросал мусор возле Вечного огня. Чтобы поймать подозреваемого была составлена ориентировка.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина 1985 года рождения. Объяснить причины своего поступка он не смог. На мужчину составили протокол за мелкое хулиганство. Ему может грозить арест на срок до 15 суток.

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Сергей Балин