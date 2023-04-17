Двух экс-сотрудников ГИБДД в Ижевске осудили за подделку материалов об участниках ДТП

В столице Удмуртии в законную силу вступил приговор суда в отношении экс-сотрудников ОБ ДПС ГИБДД УМВД по Ижевску. Двух мужчин признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В частности, мужчины освободили от административной ответственности жителя, лишенного права управления транспортным средством. Кроме того, они внесли в административные материалы недостоверные сведений об участниках ДТП.

Свою вину бывшие полицейские признали. Суд назначил им наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы условно, а также назначил испытательный срок и лишил права занимать ряд должностей, в том числе связанные с осуществлением функций представителя власти.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республики, мужчин уволили в сентябре за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.