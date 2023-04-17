Крупные базы для беспилотников могут появиться в Татарстане

Во многих регионах России, включая Татарстан планируют открыть крупные базы для беспилотников. Об этом пишут «Известия».

В частности, в 2024 году базы появятся в девяти населенных пунктах Чукотки и Ямала. Это Анадырь, Беринговский, Марково, Канчалан, Салехард, Салемал, Панаевск, Питляр и Лопхари. Здесь аэродромы оборудуют унифицированной инфраструктурой связи, навигации, наблюдения» для обеспечения полетов беспилотников.

Еще через год программу расширят на 20 аэродромов в Ханты-Мансийском автономном округе и на Камчатке, в 2026-м — расширят на 58 аэродромов, а к 2030 году планируют расширить на 290 аэродромов в других субъектах РФ.

Помимо Татарстана в программе значатся, Башкирия, Самарская, Томская, Московская, Ленинградская, Свердловская и Ростовская области.

"Ъ-Казань"