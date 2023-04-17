Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СКР поручил проверить информацию о нападении мигрантов на семью в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по информации о нападении подростков-мигрантов на семейную пару в парке Магнитогорска. Доклад о результатах процессуальных действий поручено представить руководителю следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову, сообщают в информационном центре СКР.

Как сообщается в соцсетях, на прошлой неделе в одном из парков Магнитогорска многочисленная группа подростков — детей мигрантов, напала на семейную пару. Они угрожали им и применяли к ним насилие.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...