В Ростовской области 19 апреля потеплеет до +20°С

В ближайшие три дня в на территории Ростовской области ожидаются дожди и потепление до +20°С, прогнозирует Ростовский гидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, днем 17 апреля в регионе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днём составит +12…+17°С. Порывы восточного ветра будут достигать 15-20 м/с.

Переменная облачность сохранится и 18 апреля. Днем в некоторых районах возможен дождь. Температура воздуха ночью снизится до +2…+7°С; а днём вновь потеплеет +11…+16°С. Скорость ветра составит 15-18 м/с.

В среду, 19 апреля в регионе ожидаются небольшие дожди. Ночью похолодает до +3…+8°С. Днем ожидается потепление до +11…+16°С, по югу и востоку до +20°С. Скорость восточного ветра составит 6-11 м/с.

Анастасия Назарова