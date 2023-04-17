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Вничью сыграл ФК «Зенит-Ижевск» в матче с «Иртышом» из Омска

16 апреля в столице Удмуртии состоялся матч Первенства России по футболу среди команд Второй лиги между футбольным клубом «Зенит-Ижевск» и командой «Иртыш» из Омска. Игра закончилась со счетом 1:1, сообщает пресс-служба ФК.

Фото: пресс-служба «Зенит-Ижевск»

Фото: пресс-служба «Зенит-Ижевск»

«Хорошая, боевая игра с одним из лидеров чемпионата. Понимали, как они будут действовать, чуть перестроились, даже могу сказать, что где-то использовали свои сильные стороны. Забили хороший гол. В принципе, команде соперников не дали создать вообще ничего»,— рассказал главный тренер команды «Зенит-Ижевск» Андрей Блажко.


Футбольный клуб оказался на восьмом месте в турнирной таблице. 22 апреля «Зенит-Ижевск» сыграет против команды «Новосибирск».

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