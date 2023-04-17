Два района Геленджика остались 17 апреля без воды из-за ремонтных работ

17 апреля на весь день в двух районах Геленджика отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения».

«Специалисты ООО "КВГ" проведут плановые работы по замене запорной арматуры в микрорайоне Южный и в районе улиц Красногвардейская/Гринченко, Чайковская/Совхозная»,— отметили в организации.

Из-за этого с 8 до 20 часов будет ограничена подача воды в микрорайон Южный. С 9 до 19 часов также не будет воды в районе Толстого мыса.

В связи с этим жителей попросили сделать запасы воды. Ее подвоз в накопительные емкости многоквартирных домов управляющая компания будет осуществлять по заявке. Подать ее можно по телефону 88614121033.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram