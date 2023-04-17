В Екатеринбурге отменили первомайскую демонстрацию

Традиционная первомайская демонстрация в Екатеринбурге отменена. Вместо нее в этом году состоится митинг на «Екатеринбург Арене», сообщает «Областная газета» со ссылкой на главу областной федерации профсоюзов Андрея Ветлужских.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«Профсоюзы — структура централизованная. Решение Федерации независимых профсоюзов для нас определяющее. По формам в этом году определены первомайские митинги в Екатеринбурге и в других городах»,— пояснил он.
Напомним, в прошлом году на демонстрацию 1 мая вышли 20 тыс. жителей Екатеринбурга. До этого из-за пандемии коронавируса шествие не проводилось два года.