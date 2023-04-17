«Челбаскет» вышел в полуфинал Чемпионата России

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» прошел в полуфинал Чемпионата России. В домашнем матче команда обыграла «Чебоксарских ястребов», сообщает пресс-служба клуба.

Вторая игра серии плей-офф Высшей лиги Чемпионата России по баскетболу состоялась 16 апреля. Матч закончился со счетом 59:44 в пользу «Челбаскета». Таким образом команда прошла в полуфинал и получила шанс побороться за кубок.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по итогам регулярного чемпионата Высшей лиги «Челбаскет» занял первое место. В 34 играх сезона челябинская команда одержала 26 побед.