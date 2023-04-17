В Свердловской области ожидается похолодание, мокрый снег и дожди

С 17 по 19 апреля в Свердловской области ожидается похолодание до -7 градусов, мокрый снег и дожди. По данным уральского Гидрометцентра, днем в понедельник температура воздуха в регионе составит +3°…+8°. Местами ожидается небольшой снег, мокрый снег, на юге с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с.

Во вторник, 18 апреля, температура ночью опустится до 0°…-5°. Днем синоптики прогнозируют +7°…+12°, на севере – до +4°. Местами небольшой снег, мокрый снег, днем на юге с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом днем на северо-восточный 3-8 м/с.

В среду, 19 апреля, температура воздуха ночью составит -2°…-7°, днем – +7°…+12°. Осадков не ожидается. Ветер неустойчивый слабый.

В Екатеринбурге днем 17 апреля ожидается +5°…+7°. Ночью во вторник 0°…-2°, днем – +9°…+11°. В среду ночью температура составит -2°…-4°, днем 0°…+10°.

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