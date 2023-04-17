В центре Екатеринбурга горело старинное здание бывшей горбольницы

Вечером 16 апреля в Екатеринбурге произошел пожар в старинном деревянном здании первой горбольницы на ул. Челюскинцев, 5в. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что внутри здания на площади 80 кв. м. горел мусор. Огонь тушили восемь человек личного состава, три единицы спецтехники.

Здания медгородка на ул. Челюскинцев являются одними из самых древних деревянных построек Екатеринбурга. Ранее активисты просили признать их памятником архитектуры, однако попытки оказались неудачными. Сейчас несколько корпусов опустели и сейчас находятся в заброшенном состоянии.

В феврале 2022 года девелоперская компания «Брусника» приобрела два здания, которые раньше относились к больнице.

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