Экс-сотрудник ДПС и бывший пристав не смогли обжаловать приговор по делу о хищении 19 млн рублей

Омский областной суд рассмотрев апелляцию по делу о хищении 19 млн руб. бывшими сотрудниками ДПС и службы приставов, являющимися супругами, оставил приговор в силе. Ранее им было назначено наказание в виде пяти и трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Подсудимые признаны виновными в совершении нескольких эпизодов мошенничества (ст. 159 УК РФ).

По данным суда, с апреля 2018 года по сентябрь 2019-й супруги вводили в заблуждение знакомых, обещая им за вознаграждение приобрести автомобили либо объекты недвижимости, якобы выставленные на реализацию в Управлении федеральной службы судебных приставов по заниженной стоимости. В результате реализации этой схемы им удалось похитить у 13 граждан около 19 млн руб., которые злоумышленники потратили на свои нужды.

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Лолита Белова