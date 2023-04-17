В Новосибирске вынесли приговор о незаконной легализации свыше 900 мигрантов

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении двух жительниц Краснообска, которые обвинялись в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Согласно материалам расследования, 60-летняя и 56-летняя обвиняемые в 2017-2021 годах организовали незаконное пребывание в России свыше 900 иностранцев. Женщины оформляли фиктивные документы об их регистрации, организовывали незаконное получение мигрантами патентов на работу, оформляли фиктивные трудовые договоры, дающие право иностранцам становиться на миграционный учет.

В 2021 году правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц), рассмотрев его, суд назначил обвиняемым два и полтора года условно.

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Илья Николаев