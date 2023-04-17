Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новосибирский «Локомотив» проиграл казанцам в первом матче полуфинала волейбольной Суперлиги

«Локомотив» с поражения начал полуфинальную серию плей-офф российской мужской Суперлиги. Новосибирские волейболисты уступили клубу «Зенит-Казань».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Матч состоялся в столице Татарстана. Гости смогли взять в нем только один сет, проиграв 1:3 (20:25, 25:20, 22:25, 22:25). В составе «Локомотива» больше всего очков (19) набрал диагональный Илья Казаченков.

Вторая игра пройдет также в Казани 18 апреля. Затем серия, которая продлится до трех побед одного из соперников, переедет в Новосибирск. Матч на площадке «Локомотива» состоится 21 апреля.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...