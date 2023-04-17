Новосибирский «Локомотив» проиграл казанцам в первом матче полуфинала волейбольной Суперлиги

«Локомотив» с поражения начал полуфинальную серию плей-офф российской мужской Суперлиги. Новосибирские волейболисты уступили клубу «Зенит-Казань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Матч состоялся в столице Татарстана. Гости смогли взять в нем только один сет, проиграв 1:3 (20:25, 25:20, 22:25, 22:25). В составе «Локомотива» больше всего очков (19) набрал диагональный Илья Казаченков.

Вторая игра пройдет также в Казани 18 апреля. Затем серия, которая продлится до трех побед одного из соперников, переедет в Новосибирск. Матч на площадке «Локомотива» состоится 21 апреля.

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Валерий Лавский