Спрос на постройку частных домов в Новосибирске вырос за год на 53%

В Новосибирске вырос спрос на строительство частных домов. Согласно данным платформы «Авито услуги», рост в апреле 2023 года составил 53% по сравнению аналогичным периодом 2022 года. Также на 43% увеличилось количество предложений от представителей бизнеса, оказывающего строительные услуги.

По данным аналитиков компании, наибольшим спросом пользуется строительство домов и коттеджей «под ключ». Число запросов на данную услугу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 81%. Увеличилось и количество предложений от специалистов в данной области - на 49%.

«С большой уверенностью можно прогнозировать, что в этом сезоне динамика роста спроса на частное загородное строительство значительно превысит показатели прошлого года»,– считает руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито услугах» Светлана Филимонова.

Также вырос спрос на услуги по проектированию жилья – почти в два раза по сравнению с 2022 годом. При этом в полтора раза увеличилось количество предложений от представителей данной области. Кроме того новосибирцы стали чаще искать специалистов по отделке домов, а также работников, которые занимаются фундаментными работами.

Ранее «“Ъ-Сибирь» сообщал, что по итогам 2022 года в Новосибирской области введено в эксплуатацию 2,244 млн кв. м жилья, что на 11,9% выше уровня 2021 года. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья.

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Сергей Балин