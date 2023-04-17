Как выглядят в прогнозе Минэкономики рубль и доллар

Рубль в прогнозе Минэкономики, исходя из его логики, будет укрепляться в скором времени — с 76,5 руб./$ в среднем в 2023 году (что предполагает рост курса до конца года); с 2024 по 2026 год он ожидается более или менее стабильным — на уровне 76,8 руб./$ (2024 год) — 78,8 руб./$ (2026 год). Отметим, что в прогнозе Минэкономики нет предположения о радикальной либерализации режима контроля движения капитала, введенного в марте 2022 года после введения санкций против РФ в связи с началом ею военной операции на Украине. Напомним, что президент предложил ЦБ обсудить некоторую коррекцию этого режима. По данным “Ъ”, возможна как ограниченная либерализация по отдельным направлениям, но обсуждаются и возможные меры по ограничению конвертации рубля в сделках по продаже бизнеса иностранных компаний в РФ (в том числе лимитов на ежемесячную конвертацию по таким сделкам). В первую очередь власти интересует в этой мере снятие избыточной волатильности в ближайшие месяцы на валютном рынке, а не ограничение возможности вывода капитала из РФ, который в любом случае в относительно редких случаях может быть реализован «единым платежом» по конкретной сделке.

Дмитрий Бутрин