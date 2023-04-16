«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

Лидеры турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата. Встреча футболистов в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене» завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме Караев из команды сине-бело-голубых отбросил головой мяч в перекладину ростовчан. Уже через несколько минут Клаудиньо пробил рядом со штангой с угла штрафной, однако «Ростов» сразу после этого опасно пробил мяч в сторону петербургских ворот — он прошел рядом со штангой. В конце тайма Караев бил из пределов штрафной, однако мяч улетел выше ворот, завершив первую половину матча вничью. В начале второго тайма Вендел с передачи пробил выше ворот, а на 61-й минуте ростовчане получили пенальти. Позже Дуглас Сантос пробил мимо, как и Малком через несколько минут. Игра завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице «Зенит» с 55 очками располагается на первой позиции, «Ростов» с 46 очками — на второй. 22 апреля сине-бело-голубые сыграют с московским «Динамо» в домашнем матче, «Ростов» — с екатеринбургским «Уралом» в гостях 23 апреля.

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