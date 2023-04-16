Воронежский ФК «Факел» свел к ничьей домашний матч с грозненским «Ахматом» - 1:1

В домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский «Факел» сыгран вничью с грозненским «Ахматом» - 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

До 15-й минуты первого тайма казалось, что хозяева надежно замерли гостей у их ворот и вот-вот откроют счет. Но «Ахмат» показал, что его исполнителям не надо много моментов: полузащитник Артема Тимофеев в редкой контратаке дождался ошибки голкипера воронежцев Ильи Свинова и аккуратно головой отправил мяч в сетку. Трибуны Центрального стадиона профсоюзов, на которых собрались 8877 зрителей, на мгновение затихли, но затем еще сильнее погнали команду вперед, теперь уже «нужен гол» был, чтобы отыграться.

В перерыве матча из-за мышечной травмы поле покинул форвард хозяев Евгений Марков. Его заменил Максим Максимов, которому во втором тайме удались разве что несколько передач с фланга. Зато на 55-й минуте свои бомбардирские навыки второй раз в сезоне продемонстрировал защитник Сергей Божин, который головой замкнул точнейшую передачу со штрафного хавбека Романа Акбашева. В дальнейшем воронежцы продолжали контролировать мяч, опасно атаковали (один раз попали в штангу), но в дополнительное время сами чудом не пропустили.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отметил сложную логистику (команда добиралась до Воронежа практически два дня), которая могли стать причиной вынужденной замены защитника гостей Милоша Шатара уже на 11-й минуте матча. Гол его команда, по словам наставника, пропустила из-за «невынужденной ошибки», а к напору «Факела» с первых минут была готова. При этом господин Ташуев напомнил, что прессинг обычно - «стилевая особенность» его «Ахмата»: «А у воронежцев хороший подбор болельщиков, качественный».

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов после матча был уверен, что ничья получилась в пользу гостей, так как хозяева постоянно «доминировали, 20 раз били по воротам соперника, пропустили нелепый гол». «Мы постарались болельщикам подарить мгновения счастья, переиграли соперника во всех компонентах, но не хватило мастерства в завершении моментов,- рассказал господин Пятибратов. - Ребята старались выполнять все запланированное, команда заточена на победу».

В турнирной таблице «Ахмат» с 37 очками теперь занимает седьмое место, а «Факел» набрал 18 баллов, но остался на 14-й строчке. Воронежцы сыграли уже 12-ю ничью в сезоне – больше всех в РПЛ. В следующем туре лиги, 22 апреля, «Факел» вновь дома встретится с «Оренбургом».

Андрей Цветков