«Протон-ПМ» к 300-летию Перми выставит в Большом Савино первый освоенный предприятием двигатель

Директор АО «Протон-ПМ» Иван Краснов обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с предложением разместить в холле аэропорта Большое Савино РД-214 — самый первый двигатель, освоенный предприятием. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, такое предложение господин Краснов высказал во время встречи главы региона с коллективом ПАО, проходившей 14 апреля на площадке Техно-Школы им. В.П. Савиных в Новых Лядах. Губернатор поддержал инициативу. Планируется, что экспонат будет интегрирован в интерактивный стенд «300 лет Перми».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Протон-ПМ» Фото: «Протон-ПМ»

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — производство ракетных двигателей. Компания производит также продукцию в интересах ОПК: двигательную установку для МБР «Сармат», двигатели для авиационной ракеты «воздух-поверхность», ДСЕ для авиадвигателя Д-30Ф6, которыми комплектуется истребитель-перехватчик МиГ-31. Помимо этого «Протон-ПМ» участвует в производстве ГТЭС «Урал» и оказывает услуги по испытаниям газотурбинных установок.

РД-214 — жидкостный ракетный двигатель для первой ступени ракеты-носителя «Космос». Серийное производство таких двигателей началось в Перми в 1959 году.