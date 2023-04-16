Неделя популяризации донорства пройдет в Краснодарском крае

На Кубани с 17 по 23 апреля пройдет Неделя популяризации донорства. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, ее приурочили ко Дню донора в России, который отмечается 20 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В рамках Всероссийской недели в регионе организуют выезды мобильного центра «Маршрут здоровья» в Белоглинский район и Краснодар. С 18 по 20 апреля в Динской район запланирован выезд комплекса «Диспансеризация», а 18 апреля — выезд мобильного комплекса Станции переливания крови в Красноармейский район.

В Краснодаре 19 апреля проведут «Школу здоровья», с 19 по 21 апреля состоится флешмоб в честь Дня донора на краевой Станции переливания крови. В поликлинике Успенской центральной районной больницы 22 апреля проведут акцию «Сдать кровь — спасти чью-то жизнь!»

В сквере 75-летия Великой Победы в хуторе Ленина комплекс Станции переливания крови будет работать 20 апреля, а в Славянском районе — 22 апреля.

Тат Гаспарян

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