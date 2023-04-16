Ученые СПбГУ создали технологию, позволяющую лечить опухоль без операции

Ученые СПбГУ в рамках финала конкурса «Start-up СПбГУ — 2023» разработали технологию, способную бороться с опухолевыми заболеваниями без хирургического вмешательства. Об этом 16 апреля рассказали в пресс-службе университета.

«Это просто укол. Человек приходит в клинику, которая уже сейчас занимается лечением миомы матки, но хирургическим путем, и вместо хирургического удаления делает укол в область матки, в идеале – внутривенно. И все»,— говорит один из финалистов конкурса Александр Байчиков.

Укол разработан по принципу генной терапии. Разработка сможет позволить лечить доброкачественные опухоли, в том числе миому матки, без операций. Как рассказывают в пресс-службе, была создана невирусная система доставки нуклеиновых кислот.

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