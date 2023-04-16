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Главный тренер СКА Ротенберг возглавил сборную России по хоккею среди игроков до 25 лет

Члены тренерского совета единогласно выбрали тренера СКА Романа Ротенберга на место главы команды «Россия 25». В мае команда поедет по России, Минску и Астане с турне, сообщают 16 марта в пресс-службе Федерации хоккея России.

Вице-президент, главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг (в центре) после матча финала КХЛ

Вице-президент, главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг (в центре) после матча финала КХЛ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вице-президент, главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг (в центре) после матча финала КХЛ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«На майское турне против сборной Белоруссии мы планируем вызвать сильный состав, собранный из звезд, ярко проявивших себя в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Роман Борисович недавно работает тренером, но успел зарекомендовать себя как хороший специалист, умеющий развивать игроков, это видно по результатам прогресса многих хоккеистов в СКА. Уверен, болельщикам понравится хоккей нашей молодой сборной»,— добавил президент Федерации Владислав Третьяк.

В расширенный состав «Россия 25» вошел 21 игрок петербургского СКА. На следующей неделе в ФХР назовут окончательный состав, который отправится в турне по маршруту Челябинск — Астана — Красноярск — Тула — Минск.

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