В пермском аэропорту более чем на пять часов задерживается рейс в Минск

В аэропорту Большое Савино задерживается рейс ЕО 1105 Пермь — Минск (Республика Беларусь). По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, в соответствии с расписанием вылет самолета авиакомпании «Икар» по этому маршруту должен был состояться сегодня, 16 апреля, в 17:00. Однако теперь расчетное время вылета — сегодня в 22:20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, причиной задержки рейса стало позднее прибытие воздушного судна. На рейс ожидается 73 пассажира, из них трое несовершеннолетних. Ситуация находится на контроле надзорного органа.

Напомним, прямые перелеты из Перми в Минск и обратно начались 2 апреля. Всего до конца года планируется совершить 78 парных рейсов.