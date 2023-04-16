Всероссийские соревнования по велоспорту пройдут в Анапе

Всероссийские соревнования в групповой гонке по велосипедному спорту-шоссе среди юношей 15-16 лет пройдут в Анапе с 19 по 21 апреля. Дистанция составит 70 км., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Кроме того, с 21 по 23 апреля состоится первенство страны в индивидуальной горной гонке на время по велосипедному спорту-шоссе, дистанция — 14 км.

«Всего около 150 сильнейших спортсменов из 19 регионов страны сразятся за звание лучших. Восемь спортсменов представляют Краснодарский край», — сказал вице-губернатор Александр Власов.

В Краснодарском крае велоспортом занимаются более 8 тысяч человек, добавил он.

В финале Кубка России и Всероссийских соревнований по маунтинбайку в гонке «короткий круг», который состоится в Псебае с 21 по 24 апреля, примут участие три велосипедиста из Кубани.

Тат Гаспарян

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