551 приглашение на работу получили жители Удмуртии от иностранных компаний за первый квартал

Жители Удмуртии за 1 квартал 2023 года получили 551 приглашение на вакансии от зарубежных компаний. Как сообщает пресс-служба HeadHunter, всего на иностранные вакансии получили 95,3 тыс. резюме, размещенных соискателями из России, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Больше всего приглашений специалистам из Удмуртии поступило из Казахстана — 33% от общего количества, Беларуси (30%), Грузии (9%) и Узбекистана (6%). Также предложения поступали от компаний из Сербии, Польши, Таджикистана, Финляндии, Ирана и Болгарии. Специалисты HeadHunter отмечают, что речь идет именно о стране, указанной в вакансии, однако сама компания может быть как иностранной, так и российской.

В топ самых востребованных специалистов вошли менеджер по продажам, программист и дизайнер, а также оператор call-центра и контент-менеджер.