ФК «Амкар Пермь» одержал первую победу после смены главного тренера

В 20 туре чемпионата Второй лиги ФК «Амкар Пермь» на своем поле сыграл против барнаульского «Динамо». Гости открыли счет в первом тайме, но после перерыва голами отметились футболисты «Амкар Пермь» Гиоргий Уридия и Роман Симонов. В итоге матч завершился победой пермской команды со счетом 2:1.

Напомним, после проигрыша миасскому «Торпедо» в первом матче возобновленного чемпионата второй лиги 2 апреля руководство ФК «Амкар Пермь» сменило тренерский штаб клуба во главе Рустемом Хузиным. И. о. главного тренера был назначен Иван Черенчиков, прежде тренировавший молодежную команду ФК. Первый матч под его руководством — с омским «Иртышом» 13 апреля — «Амкар Пермь» проиграл со счетом 1:3.