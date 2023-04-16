В Краснодаре для школьников и студентов проведут конференцию об IT-профессиях

В конференц-центре «Точка кипения Hi-Tech» в Краснодаре 22 апреля состоится профориентационная конференция для учеников 9-11 классов, студентов колледжей и вузов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мероприятие посвятили самым востребованным и высокооплачиваемым профессиям будущего. Конференция направлена на помощь будущим IT-специалистам»,— говорится в сообщении.

По словам руководителя Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергея Грабского, участники мероприятия узнают о тенденциях и изменениях в отрасли, а также об обучении, стажировках и трудоустройстве в сфере информационных технологий.

На конференции выступят разработчики программного обеспечения, HR-специалисты, представители отрасли. Ученикам старших классов проведут тест на профориентацию по 40 профессиям будущего.

Тат Гаспарян

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