Кассация подтвердила картельный сговор на торгах по ремонту школы в Туапсинском районе

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал законным решение Краснодарского УФАС России по картельному соглашению при ремонте школы в селе Ольгинка Туапсинского района. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство экономики Краснодарского края Фото: Министерство экономики Краснодарского края

В июне 2022 года решением УФАС России по Краснодарскому краю по делу о нарушении антимонопольного законодательства ООО «Гарантия», ООО «ГСИ» и ООО «Альянскубаньстрой» были признаны нарушившими ФЗ «О защите конкуренции». Компании, как указывает управление, участвовали в сговоре при торгах по реконструкции МБОУ СОШ №19 в селе Ольгинка (пристройка здания на 125 мест) с начальной ценой контракта 135,6 млн руб.

Заявки от компаний «ГСИ» и «АльянсКубаньСтрой» были признаны не соответствующими требованиям документации аукциона, поскольку не были представлены выписки из реестра членов саморегулируемой организации.

Контракт на реконструкцию школы был заключен с ООО «Гарантия», с предложенной ценой 101,6 млн руб. Антимонопольная служба установила картельный сговор между фирмами. Предприятия, как говорится в решении суда, применили схему «таран», реализация которого привела к преимуществу общества на торгах.

Суд установил, что заявки от трех организаций подавались в течение девяти минут с одного IP-адреса, а сами организации расположены в одном здании.

Не согласившись с решением антимонопольного органа компании обратились в Арбитражный суд Краснодарского края, однако 18 октября 2022 суд признал решение Краснодарского УФАС России законным.

Тат Гаспарян

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