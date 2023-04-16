В Белоруссии помилованы девять фигурантов дела Tut.by

Один из фигурантов уголовного дела об уклонении налогов компанией ООО «Тут Бай Медиа» (в прошлом — издатель белорусского издания Tut.by) Сергей Повалишев сообщил, что его и некоторых других фигурантов помиловали. По данным белорусского издания Zerkalo.io, всего помиловали девять человек.

«На днях в этой истории была поставлена точка — нас помиловали (прошение было подано еще в конце декабря)»,—написал Сергей Повалишев в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Имена других помилованных неизвестны.

Господин Повалишев — гендиректор регистратора доменов Hoster.by. Его задержали 18 мая 2021 года по подозрению в причастности к пособничеству в уплате налогов. В сентябре того же года его выпустили из СИЗО. Его адвокат утверждал, что Сергей Повалишев все еще находится под следствием.

Издание Tyt.by освещало протесты в Белоруссии в августе 2020 года. В мае 2021 год сайт издания заблокировали, а счета заморозили. Министерство информации Белоруссии утверждало, что в материалах издания установлены многочисленные факты нарушений закона о СМИ. Тогда же было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали 15 человек. В течение года некоторых из них освобождали.

К 2023 году под арестом оставались главный редактор Tut.by Марина Золотова и гендиректор издателя «Тут Бай Медиа» Людмила Чекина. 17 марта их приговорили к 12 годам лишения свободы за распространение материалов с публичными призывами к захвату государственности власти и умышленных действиях, направленных на возбуждение вражды и розни. Людмилу Чекину также признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По делу об уклонении уплаты налогов обвиняются три другие сотрудницы Tut.by: Елена Толкачева, Ольга Лойко и Екатерина Ткаченко. Однако они не пришли на судебные заседания в январе 2023 года. В Белоруссии они объявлены в розыск, их дело вынесено в отдельное производство.

Лусине Баласян