Мобилизованный из Нягани погиб в бою на спецоперации

В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб 31-летний мобилизованный из Нягани (ХМАО-Югра) Артем Ромаш, сообщила пресс-служба окружного правительства. У погибшего остались родители, жена и сын.

Артем Ромаш родился в Нягани, окончил Няганский профессиональный колледж, работал по специальности поваром. Был призван на воинскую службу в рамках частичной мобилизации. Рядовой Ромаш пал в бою в районе Кременной (ЛНР).

«Его знали в Нягани как простого, спокойного и общительного парня, умеющего ценить и хранить дружбу и настоящие человеческие отношения»,— говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Диана Сунагатуллина

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