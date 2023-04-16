Страны G7 допустили инвестиции в газовый сектор в связи с нестабильностью российских поставок

Министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран G7 на переговорах в японском городе Саппоро заявили о приверженности цели достичь к 2050 году нетто-нулевой эмиссии парниковых газов при добыче и производстве ископаемого топлива, передает Bloomberg. В G7 входят Германия, Франция, Италия, Великобритания, США, Канада, Япония.

Вместе с тем страны договорились о новых инвестициях в добычу природного газа. Из коммюнике следует, что тем самым газовый сектор будет защищен от «потенциального дефицита на рынке», вызванного непредсказуемостью экспорта российского газа из-за военной операции на Украине. Однако инвестиции должны осуществляться в соответствии с климатическими целями.

При этом Bloomberg отмечает, что в 2022 году страны G7 обещали прекратить господдержку международного сектора ископаемой энергетики. Министр энергетики Франции Агнес Панье-Рюнаше пояснила, что в ходе переговоров стороны пришли к компромиссу по этому вопросу.

Лусине Баласян