За сутки в Краснодарском крае выявили 136 случаев коронавируса

По данным на 16 апреля, на Кубани выявили 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Среди заболевших 59 мужчин и 77 женщин, в том числе 21 ребенок. Самому старшему — 97 лет, а младшему — два месяца. В краевом центре выявили 37 случаев COVID-19, в Каневском районе — 15, а в Сочи — 14. По шесть человек заболели в Геленджике, Красноармейском и Ейском районах.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что на амбулаторном лечении находятся 923 человека, в стационарах — 204.

В регионе с начала пандемии подтвердили 360 174 случая COVID-19. С выздоровлением выписали 347 864 человека, не удалось спасти 11 183 пациента.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram