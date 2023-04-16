Под Кингисеппом нашли тело в обгоревшей машине

Местные жители деревни Сала Кингисеппского района Ленинградской области обнаружили сгоревший автомобиль на берегу реки. В нем оказались труп и ружье, пишет 16 апреля пресс-служба ГУ МВД.

Сообщение поступило в полицию 15 апреля в 7:36. Следственно-оперативная группа установила, что в обгоревшей «Мазде» найден труп 42-летнего мужчины, прописанного в Кингисеппском районе. Там же найдены фрагмент ружья и стеклянная бутылка.

Предметы направлены на экспертизу, тело — в морг на вскрытие для установления причины смерти.

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