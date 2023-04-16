Суд в Новосибирске рассмотрит дело местного жителя, хранившего у родственников электродетонаторы и патроны

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов и оружия, сообщает прокуратура региона. Фигурант – 61-летний местный житель, которой, как считают правоохранители, в неустановленном месте приобрел 20 электродетонаторов мгновенного действия, более 200 патронов различного калибра и два боевых пистолета.

В 2015 году оружие и боеприпасы в закрытом пакете мужчина передал родственнице, попросив подержать у себя. Что находится в пакете он не сообщил. В декабре 2021 года дочь женщины, разбирая кладовку, обнаружила пакет с оружием и обратилась в правоохранительные органы.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 222.1 УК РФ, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Анна Егорова