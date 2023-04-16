В Магнитогорске иномарка сбила подростка на самокате

В Челябинской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электросамоката. Пострадал 16-летния подросток, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Магнитогорску

Происшествие случилось днем 15 апреля на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Бориса Ручьева. 41-летний водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на электросамокат Xiaomi, управляемый 16-летним юношей. Машина ехала на разрешающий сигнал светофора, а подросток пытался проскочить по пешеходному переходу на красный свет. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции и управления образования администрации Магнитогорска проверят, как в учебном заведении, где учится подросток, организована работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению основам безопасного поведения на дорогах. Кроме того, полицейские оценят родителей юноши на предмет исполнения ими обязанностей по содержанию и воспитанию детей.