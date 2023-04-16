В пригороде Челябинске восстановили водоснабжении нескольких микрорайонов

В Сосновском районе Челябинской области восстановили водоснабжение микрорайонов поселка Западный.

«Информируем, что вся система водоснабжения работает в штатном режиме», – сообщила ресурсонабжающая организация утром 16 апреля на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтаке». Местные жители подтверждают, что вода вернулась в квартиры.

По данным «Южуралводоканала», 15 апреля в течение дня проводились плановые работы на водозаборе станции. «Из-за весеннего таяния повышена мутность воды – при нормальных показателях 4-6, сейчас на станцию поступает вода из водоема с показателями 40-75. В результате процесс фильтрации воды в системе удлиняется, что замедляет накопление воды в резервуарах чистой воды»,– говорится в сообщении компании.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», водоснабжение микрорайонов Белый хутор, Залесье, Вишневая горка и других прекратили вечером 14 апреля из-за резкого падения объема поступления воды на станцию водоочистки.