Поезд из Петербурга в Евпаторию с 27 апреля будет курсировать ежедневно

С 27 апреля поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию начнет курсировать ежедневно, прошлым летом он ходил через день. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс» Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс»

Поезд №179/180 «Таврия» будет отправляться в 19:16 из Санкт-Петербурга и прибывать в Евпаторию через день в 13:50. В обратную сторону поезд будет отправляться в 17:55 и прибывать в Петербург через день в 13:01. Поезд пройдет через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону.

В состав поезда включат беспересадочные вагоны Псков — Великий Новгород. Их будут подцеплять с 27 мая 2-3 раза в неделю к основному составу в Чудово.

Тат Гаспарян

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