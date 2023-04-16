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В Мотовилихе возле гипермаркета «Лента» построят еще один жилой дом

Краевое минимущество выпустило приказ о подготовке проектов планировки и межевания территории, ограниченной бульваром Гагарина, улицами Макаренко, Крупской и Патриса Лумумбы в Перми. Согласно документу, датированному 10 апреля, документацию разработают на всю территорию квартала площадью 5,31 га. Подготовка указанных проектов необходима для строительства жилого многоквартирного дома в этой территории. Разработкой проектов и последующим возведением дома здесь займется компания «Смарт Инжиниринг».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По сведениям kartoteka.ru , ООО «Смарт Инжиниринг» зарегистрировано в Перми в 2021 году и занимается деятельностью заказчика-застройщика, генподрядчика. Учредитель и руководитель компании — предприниматель Александр Белев, консультирующий по вопросам предпринимательской деятельности. Ранее господин Белев был директором ООО «Мира Инвест», работающего в сфере аренды и управления недвижимостью. «Мира Инвест» подконтрольно Александру Втюрину.

В квартале, ограниченном бульваром Гагарина, улицами Макаренко, Крупской и Патриса Лумумбы, находится гипермаркет «Лента» (в здании бывшей Пермской ярмарки). Также девелопер Nova строит там жилой дом Space. В этой локации расположены административные здание, возводится еще одно строение. Возле парковки «Ленты» работает автотехцентр.

Лента

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