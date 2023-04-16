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Коммерсантъ FM
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В Финляндии запустили третий энергоблок АЭС «Олкилуото»

Третий энергоблок АЭС «Олкилуото» в Финляндии начал регулярную выработку электроэнергии, сообщил владелец объекта Teollisuuden voima (TVO). Изначально запуск планировался в 2009 году.

В работу АЭС была запущена в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). В компании сообщали, что около 30% электроэнергии Финляндии будет производиться на «Олкилуото».

«Олкилуото» находится в Западной Финляндии. Два действующих реактора производят 16% потребляемой энергии. Третий энергоблок станции решили построить в 2022 году. Стоимость строительства в процессе выросла с €3 млрд до €9 млрд.

Сроки запуска третьего энергоблока неоднократно переносились. В ходе проекта были допущены ошибки — в частности, оказались повреждены насосы питательной воды. Энергоблок подключили к электросети в пробном режиме 13 марта 2022 года.

Лусине Баласян

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