В воскресенье на Кубани прогнозируют до 18 градусов тепла

В воскресенье, 16 апреля, в Краснодарском крае температура воздуха поднимется до +18°. Об этом сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

«Сегодня территория Кубани будет ощущать влияние южной периферии антициклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков, но свою толику дискомфорта внесет порывистый ветер»,— отметил он.

Температура воздуха в регионе +16…+18°, ветер восточный 6–11 м/с, порывистый.

Тат Гаспарян

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