В Челябинске спрос на официантов вырос на 45% за год

Челябинск занял 13 место среди городов России по спросу на официантов, барменов и бариста. С начала 2023 года работодатели открыли более 500 таких вакансий, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает рекрутинговая платформа HeadHunter.

Средние предлагаемые зарплаты официантам и барменам в Челябинске за год выросли на 1023 руб., до 40977 руб. В целом по России за январь-апрель 2023 года было открыто более 34 тыс. вакансий для официантов, барменов и бариста, что на 23% больше, чем годом ранее. Наиболее востребованы такие специалист в Москве, где работодатели разместили 8,5 тыс. вакансий. Затем идут Санкт-Петербург (4,6 тыс.), на третьем – Екатеринбург (1,1 тыс.).