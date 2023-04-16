В Японии обнаружили тела пяти членов экипажа разбившегося военного вертолета

Спасатели в ходе глубоководного погружения обнаружили тела пяти членов экипажа японского военного вертолета, пропавшего на минувшей неделе, сообщает Kyodo. Крушение вертолета произошло 6 апреля в районе южного острова Мияко, на борту находились десять человек.

Как сообщает издание, тела были найдены на глубине 106 м. Поисковая группа также обнаружила части разбившегося вертолета. Остальные пять членов экипажа вертолета не найдены.

На борту, в частности, находились два пилота, а также командующий восьмой дивизией сухопутных сил самообороны Японии. 6 апреля вертолет вылетел с острова Мияко для патрулирования, продолжительность полета должна была составить около часа, однако он довольно быстро пропал с радаров.

Центр управления воздушным движением в районе острова утверждает, что не получал сигналов бедствия от аварийного локатора вертолета, который активируется при ударе. Kyodo отмечает, что незадолго до полета вертолет прошел проверку, в ходе которой не было обнаружено каких-либо нарушений.

Лусине Баласян