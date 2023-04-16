В Ижевске будут наблюдаться перерывы вещания телерадиопрограмм

В столице Удмуртии планируется временное отключение вещания теле- и радиопрограмм в связи с проведением технического обслуживания объектов сети цифрового и аналогового эфирного вещания. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на филиал РТРС «Удмуртский республиканский радиотелевизионный передающий центр».

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С 23:00 16 апреля до 05:00 17 апреля отключение вещания будет на радио «Город FM», радио «Шансон», «Русском радио», радио «Максимум», «Ди FM», Город радио FM.

17 апреля с 02:00 до 10:00 перерыв в работе будет на телеканале «Мир» и радио «Звезда FM», в этот же день с 02:00 до 11:00 на радио России + ГТРК «Удмуртия», радио «Маяк», Вести FM + ГТРК «Удмуртия», телеканале «Че», телеканалах мультикомплекса РТРС-1, РТРС-2 и телеканале «Суббота».

Отключение вещания на телерадиоканале «Моя Удмуртия» будет проходить 17 апреля, 15 мая и 19 июня с 07:00 до 16:00.

19 апреля с 02:00 до 10:00 перерыв вещания на радио «Наше радио», «Комсомольская правда», Radio Energy FM, Comedy Radio, радио «Вера», Дети FM, Like FM, телеканале «Че», а также с 07:00 до 15:00 на радио «Адам».