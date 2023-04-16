«В девяти из десяти магазинов Краснодара подросткам продают сигареты»

Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Согласно новым правилам, подросткам запрещается продавать электронные сигареты, в том числе без содержания никотина, а также расходники к ним. Право на реализацию устройств получат только розничные магазины, а открытая демонстрация и предоставление скидок на них будет запрещена. Насколько оправдано ужесточение правил оборота вейпов — «Ъ-Кубань» рассказала председатель НП «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Светлана Чернышова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Чернышова

Фото: предоставлено автором Светлана Чернышова

Фото: предоставлено автором

«Полный запрет продажи вейпов несовершеннолетним Госдума приняла быстро, сразу в трех чтениях. Такая оперативность — это объяснимый, адекватный ответ на критическую ситуацию, сложившуюся с бесконтрольным доступом детей и подростков к этому виду продукции. Мы можем подтвердить актуальность и остроту проблемы, опираясь на данные, которые получаем в ходе мониторинга ситуации с доступностью табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним как на Юге, так и в других регионах России.

В марте текущего года мы, совместно с исследовательским холдингом ''Ромир'' провели очередной этап мониторинга доступности табачной продукции несовершеннолетним в торговых точках специализированной малоформатной торговли Краснодара. В 90% случаев (в девяти из десяти точек, находящихся в разных районах города) подросткам продали сигареты.

Ситуация с электронной продукцией, в том числе с вейпами, обстоит еще печальнее — это легче, проще, можно отдельно покупать жидкости и другие расходные материалы. Это визуально не так страшно как пачка сигарет с пугающей картиной в руках юного покупателя.

Статистика звонков обеспокоенных жителей города, поступающих на горячую линию Общественного Совета, также предельно очевидно подтверждает тот факт, что доля продажи именно электронных девайсов — вейпов, жидкостей к ним — растет рекордными темпами. Мы практически ежедневно получаем сообщения о том, что в торговых точках, зачастую находящихся в непосредственной близости от школ, подросткам продают никотин в различных формах — доля таких сигналов выросла с 30% до 70% от общего числа звонков.

Закон принят. Вводится полный запрет продажи несовершеннолетним вейпов — как с никотином, так и без него. Исключен выпуск в продажу вейпов с ароматизаторами, которые, по мнению законодателей, дополнительно привлекают детей. Но заработает он только в случае, когда будут внесены необходимые изменения в административных и уголовных санкциях для его нарушителей. Тогда механизм его исполнения будет эффективным. Так, например, отмена моратория на проверки со стороны контрольно-надзорных органов, существующая сегодня, помогла бы успешной реализации закона».

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