Учитель физкультуры из Красноярского края стал фигурантом дела из-за конфликта с учеником

В селе Дзержинское (Красноярский край) возбуждено уголовное дело в отношении учителя физкультуры, подозреваемого в применении физической силы к ученику школы, сообщает ГУ МВД по региону.

По данным полиции, между учителем и учеником произошел конфликт из-за того, что подросток не отреагировал на просьбу уборщицы покинуть помещение, где производилась уборка. Учитель физкультуры вывел ребенка, применив физическую силу. Об этом в полицию сообщила сестра подростка.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По статье УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего предусмотрено максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова