В Екатеринбурге 40 российских виноделов представили свою продукцию

На ежегодном фестивале RusWineFest в Екатеринбурге на площадке галереи «Главный проспект» 40 виноделов представили образцы лучших вин страны, где эксперты в области энологии Маттео Колетти и Александр Мурузи рассказали в разговоре с «Ъ-Урал» об отсутствии нарушений производства отечественного вина при применяемых санкциях к стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль российского виноделия RUSWINEFEST в международном центре искусств «Главный проспект»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фестиваль российского виноделия RUSWINEFEST в международном центре искусств «Главный проспект»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам главного энолога винодельни «Усадьба Дивноморское» Маттео Колетти, применяемые к России санкции не повлияли на производство вина. По его словам, работа продолжается в штатном режиме, так как на территории Краснодарского края, где находятся виноградники, благоприятная почва и микроклимат для успешного выращивания различных сортов.

В стране стремительно развивается виноделие, а спрос россиян на отечественную продукцию возрастает. По словам главного энолога винодельни «Криница» Александра Мурузи, несмотря на кадровый дефицит, качество российского вина не отстает от зарубежного. Также он добавил, что отечественное виноделие активно развивается, благодаря профессиональному росту специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фестиваль RusWinFest - ежегодное мероприятие, посвященное российским винам, созданное для ознакомления гостей с современным виноделием, чтобы развеять мифы о винах из России и организовать встречу виноделов с профессиональным винным сообществом.

Полина Хабарова

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