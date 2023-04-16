«Происходит очищение нашего народа»

Ныне мы празднуем Пасху Христову — вселенское и величайшее торжество победы Жизни над смертью. Радость этого «Праздника праздников» способны разделить все рожденные на планете Земля люди — от первозданных Адама и Евы до нас, живущих сегодня, в XXI веке. Это так, потому что «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воскресение Христово сокрушило темное царство сатаны, сделав человечество свободным от смертоносного порабощения грехом и от погибели. Поэтому, по слову святителя Иоанна Златоуста, «день Воскресения Господа нашего Иисуса Христа — основание мира, начало примирения, прекращение вражды, разрушение смерти, поражение диавола»!

Слово «пасха» в переводе на русский язык означает «прохождение», «переход».

Враг рода человеческого — диавол — не коснется нас, пройдет мимо, если мы своей верой и добродетельной жизнью во Христе всецело устремлены ко спасению и вечной жизни

Воскресение Христово наполняет наши сердца радостью, ведь это залог нашего воскресения, о чем свидетельствует апостол Павел: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: Первенец Христос, потом Христовы» (1 Кор. 15, 22-23).

Что означает быть «Христовыми»? «Христовы» — это те, кто живут добродетельной жизнью, уклоняясь неправды, лицемерия и прельщений мира, который «лежит во зле» (1 Ин. 5, 19). «Христовы» — это те, кто исповедуют Христа Богом, несмотря на вызовы и угрозы, распространяемые «отцом лжи» и врагом спасения рода человеческого. «Христовы» — это те, кто, прославляя Христа Воскресшего, чают «воскресения мертвых и жизни будущего века» (Символ веры). Поэтому так важно исполнять заповеди Спасителя, которые служат нам ориентирами духовного пути нашей души, проходящей испытания на земле, чтобы возвратиться в чертоги Отца Небесного.

Сегодня Россия проходит испытания на крепость духа, непоколебимость наших убеждений, верность Христу и единству

О них Преподобный Сергий Радонежский пророчески говорил: «Любовью и единением спасемся!» Сегодня, словно в плавильном котле, происходит очищение нашего народа от всего чуждого, вредоносного, навязанного вопреки его воле и традициям.

Как долго продлится этот процесс, ведомо одному Богу

Но проходя через испытания, мы повторяем крестный путь Христа на Голгофу, чтобы вместе с Ним победить ад и потом воскреснуть. Силы ада поражают души людей, но Пасха Господня способна сотворить чудо, прекратив вражду с Богом, устранить ненависть и разделения между людьми. Будем же славить Христа Воскресшего и молить Его о вразумлении нас, грешных, о прощении наших грехов и наступлении времени мирного!