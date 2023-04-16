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«Происходит очищение нашего народа»

Белгородский митрополит Иоанн поздравляет читателей «Ъ-Черноземье» с Пасхой Христовой

Ныне мы празднуем Пасху Христову — вселенское и величайшее торжество победы Жизни над смертью. Радость этого «Праздника праздников» способны разделить все рожденные на планете Земля люди — от первозданных Адама и Евы до нас, живущих сегодня, в XXI веке. Это так, потому что «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воскресение Христово сокрушило темное царство сатаны, сделав человечество свободным от смертоносного порабощения грехом и от погибели. Поэтому, по слову святителя Иоанна Златоуста, «день Воскресения Господа нашего Иисуса Христа — основание мира, начало примирения, прекращение вражды, разрушение смерти, поражение диавола»!

Слово «пасха» в переводе на русский язык означает «прохождение», «переход».

Враг рода человеческого — диавол — не коснется нас, пройдет мимо, если мы своей верой и добродетельной жизнью во Христе всецело устремлены ко спасению и вечной жизни

Воскресение Христово наполняет наши сердца радостью, ведь это залог нашего воскресения, о чем свидетельствует апостол Павел: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: Первенец Христос, потом Христовы» (1 Кор. 15, 22-23).

Что означает быть «Христовыми»? «Христовы» — это те, кто живут добродетельной жизнью, уклоняясь неправды, лицемерия и прельщений мира, который «лежит во зле» (1 Ин. 5, 19). «Христовы» — это те, кто исповедуют Христа Богом, несмотря на вызовы и угрозы, распространяемые «отцом лжи» и врагом спасения рода человеческого. «Христовы» — это те, кто, прославляя Христа Воскресшего, чают «воскресения мертвых и жизни будущего века» (Символ веры). Поэтому так важно исполнять заповеди Спасителя, которые служат нам ориентирами духовного пути нашей души, проходящей испытания на земле, чтобы возвратиться в чертоги Отца Небесного.

Сегодня Россия проходит испытания на крепость духа, непоколебимость наших убеждений, верность Христу и единству

О них Преподобный Сергий Радонежский пророчески говорил: «Любовью и единением спасемся!» Сегодня, словно в плавильном котле, происходит очищение нашего народа от всего чуждого, вредоносного, навязанного вопреки его воле и традициям.

Как долго продлится этот процесс, ведомо одному Богу

Но проходя через испытания, мы повторяем крестный путь Христа на Голгофу, чтобы вместе с Ним победить ад и потом воскреснуть. Силы ада поражают души людей, но Пасха Господня способна сотворить чудо, прекратив вражду с Богом, устранить ненависть и разделения между людьми. Будем же славить Христа Воскресшего и молить Его о вразумлении нас, грешных, о прощении наших грехов и наступлении времени мирного!

Фотогалерея

Где могут встретить Пасху жители Черноземья

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Благовещенский кафедральный собор в Воронеже

Благовещенский кафедральный собор в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Здание Белгородской митрополии

Здание Белгородской митрополии

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, расположенный в селе Горналь Суджанского района Курской области. Церковь Николая Чудотворца (построена в 1865 году)

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, расположенный в селе Горналь Суджанского района Курской области. Церковь Николая Чудотворца (построена в 1865 году)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Часовня в честь Воскресения Христова на территории центра культуры здоровья «Олимп Пять» в Воронеже

Часовня в честь Воскресения Христова на территории центра культуры здоровья «Олимп Пять» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Церковь святого равноапостольного князя Владимира в Воронеже

Церковь святого равноапостольного князя Владимира в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Воинский храм во имя святителя и чудотворца Николая, построенный на территории Военно-воздушно академии имени профессора Жуковского и Гагарина в Воронеже

Воинский храм во имя святителя и чудотворца Николая, построенный на территории Военно-воздушно академии имени профессора Жуковского и Гагарина в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Белгороде

Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Тамбове

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Тамбове

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Тулиновка Тамбовской области (построена в 1824 году)

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Тулиновка Тамбовской области (построена в 1824 году)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Кафедральный собор Вознесения Господня в Ельце Липецкой области

Кафедральный собор Вознесения Господня в Ельце Липецкой области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Собор Тихвинской иконы Божией матери в городе Данков Липецкой области

Собор Тихвинской иконы Божией матери в городе Данков Липецкой области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Смоленский собор в Белгороде

Смоленский собор в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Храм Рождества Христова в Липецке

Храм Рождества Христова в Липецке

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Кафедральный собор Иконы Божией Матери «Знамение» в Курске

Кафедральный собор Иконы Божией Матери «Знамение» в Курске

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Церковь Вознесения Господня в Воронеже

Церковь Вознесения Господня в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Церковь Илии Пророка в Воронеже

Церковь Илии Пророка в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Церковь Архангела Гавриила в Белгороде

Церковь Архангела Гавриила в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Церковь Петра и Февронии Муромских в Воронеже

Церковь Петра и Февронии Муромских в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Церковь Сицилийской иконы Божьей Матери на территории Свято-Успенского Дивногорского монастыря в Дивногорье Лискинского района Воронежской области

Церковь Сицилийской иконы Божьей Матери на территории Свято-Успенского Дивногорского монастыря в Дивногорье Лискинского района Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Церковь Всех Святых, в земле Российской просиявших, в Липецке

Церковь Всех Святых, в земле Российской просиявших, в Липецке

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Покровская церковь в Воронеже

Покровская церковь в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

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Благовещенский кафедральный собор в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Здание Белгородской митрополии

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, расположенный в селе Горналь Суджанского района Курской области. Церковь Николая Чудотворца (построена в 1865 году)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Часовня в честь Воскресения Христова на территории центра культуры здоровья «Олимп Пять» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Церковь святого равноапостольного князя Владимира в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Воинский храм во имя святителя и чудотворца Николая, построенный на территории Военно-воздушно академии имени профессора Жуковского и Гагарина в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Тамбове

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Тулиновка Тамбовской области (построена в 1824 году)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Кафедральный собор Вознесения Господня в Ельце Липецкой области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Собор Тихвинской иконы Божией матери в городе Данков Липецкой области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Смоленский собор в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Храм Рождества Христова в Липецке

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Кафедральный собор Иконы Божией Матери «Знамение» в Курске

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Церковь Вознесения Господня в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Церковь Илии Пророка в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Церковь Архангела Гавриила в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Церковь Петра и Февронии Муромских в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Церковь Сицилийской иконы Божьей Матери на территории Свято-Успенского Дивногорского монастыря в Дивногорье Лискинского района Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Церковь Всех Святых, в земле Российской просиявших, в Липецке

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Покровская церковь в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

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