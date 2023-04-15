«Лечебный суп-гуляш не случайно продается до глубокой ночи»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о новой столичной рюмочной с интересными настойками и венгерской кухней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фальстарт Фото: Фальстарт

Рюмочную под названием «Фальстарт» открыли три партнера, двое из которых полжизни прожили в Венгрии. Так что за их осведомленность в области венгерской кухни, гуляша и паприкаша можно не сомневаться. Один из совладельцев, ресторатор и шеф-повар Анатолий Белов, к тому же имеет богатый профессиональный опыт — в Будапеште открыл собственный азиатский ресторан Husikam, работал в Чикаго и Ванкувере.

Впрочем, «Фальстарт» — это, прежде всего, про выпивку, музыку и общение. Основные места расположены вдоль квадратной барной стойки, занимающей центр зала, есть еще несколько высоких барных столиков по углам с такими же высокими стульями. Стены украшает расплющенный венгерский Ikarus, он, кстати, настоящий, и был привезен после списания из Тольятти. В общем, вся обстановка «Фальстарта» располагает к тому, чтобы выпить пару-тройку фирменных настоек на травах, фруктах и ягодах или фирменного венгерского «Фреча» (это смесь вина и газировки) и отправиться дальше.

Еда служит приятным бонусом. Порции в баре небольшие, но все же имеет смысл все заказывать в стол, чтобы попробовать всего понемножку. Настоящим хитом меню оказались хрустящие свиные шкварки — фирменная закуска из венгерского проекта Анатолия Белова. Также обязательно надо пробовать дунайский яичный салат с паприкой, студень из головы сома, венский шницель с клецками и красной капустой и наваристый лечебный суп-гуляш, который отнюдь не случайно подается в «Фальстарте» до глубокой ночи.